У високогір'ї Закарпатської області зберігається лавинна небезпека

14:31, 10 квітня 2017
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Протягом 10-11 квітня у високогір'ї Закарпатської області зберігатиметься лавинна небезпека.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"10-11 квітня у високогір'ї східної частини Закарпатської області у зв'язку з підвищенням температури повітря очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, практично весь тиждень в Україні йтимуть дощі, температура вдень по країні не опуститься нижче +8°.

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