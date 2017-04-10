Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

Протягом найближчих днів в Україні очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вночі 11 квітня в Україні, крім західних та більшості північних областей, вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Також вночі 12 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях заморозки 0-5°.

Нагадаємо, практично весь тиждень в Україні йтимуть дощі, температура вдень по країні не опуститься нижче +8°.