Рятувальники попереджають про заморозки в Україні
Протягом найближчих днів в Україні очікуються заморозки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі, у понеділок потеплішає до +19° (карта)
"Вночі 11 квітня в Україні, крім західних та більшості північних областей, вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.
Також вночі 12 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях заморозки 0-5°.
Нагадаємо, практично весь тиждень в Україні йтимуть дощі, температура вдень по країні не опуститься нижче +8°.
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Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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