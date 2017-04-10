В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на заході вдень потеплішає до +19° (відеопрогноз)

16:30, 10 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході буде хмарно і без опадів, найтепліше буде в Донецькій і Луганській областях - до +16°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, на Херсонщині та в Одесі до +16°.

Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі, у понеділок потеплішає до +19° (карта)

На заході України в п'ятницю пройдуть зливові дощі, температура вдень до +19°.

У північних областях очікуються опади, температура - до +18°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +18°.

За народним прогнозом, 11 квітня - Марка мученика. У народі говорили: "На свято Марка йде дощ - то й на камені овес зійде".

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