У Києві завтра пройде дощ, вдень до +18°

17:00, 10 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 квітня в столиці пройде дощ, вдень до +18°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +9°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.

Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі, у понеділок потеплішає до +19° (карта)

Сонце в столиці зійде у 06:13, а зайде в 19:45.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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