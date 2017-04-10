У Києві завтра пройде дощ, вдень до +18°

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 квітня в столиці пройде дощ, вдень до +18°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +9°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:13, а зайде в 19:45.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

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