В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +19° (карта)

08:00, 11 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

В Україні сьогодні очікуються дощі / УНІАН
В Україні сьогодні очікуються дощі / УНІАН

На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Донецькій і Харківській областях – до +16°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Одеській і Херсонській областях до +15°.

Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі, у понеділок потеплішає до +19° (карта)

На заході України у вівторок пройдуть дощі, температура до +19°.

Прогноз на 11 квітня / УНІАН
Прогноз на 11 квітня / УНІАН

У північних областях очікуються опади, температура вдень – до +18°. У центрі України сьогодні практично без опадів, +18°.

За народним прогнозом, 11 квітня - Марка мученика. У народі говорили: "На свято Марка йде дощ — то й на камені овес зійде".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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