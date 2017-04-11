В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +19° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

В Україні сьогодні очікуються дощі / УНІАН

На сході очікується мінлива хмарність, найтепліше буде в Донецькій і Харківській областях – до +16°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Одеській і Херсонській областях до +15°.

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На заході України у вівторок пройдуть дощі, температура до +19°.

Прогноз на 11 квітня / УНІАН

У північних областях очікуються опади, температура вдень – до +18°. У центрі України сьогодні практично без опадів, +18°.

За народним прогнозом, 11 квітня - Марка мученика. У народі говорили: "На свято Марка йде дощ — то й на камені овес зійде".

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