У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +18°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 квітня, у столиці пройде дощ, вдень до +18°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 6.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:13, а зайде в 19:45.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

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