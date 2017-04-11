У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +18°

08:30, 11 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 11 квітня, у столиці пройде дощ, вдень до +18°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 6.7 м/с.

Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі, у понеділок потеплішає до +19° (карта)

Сонце в столиці зійшло у 06:13, а зайде в 19:45.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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