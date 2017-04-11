Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

У вівторок, 11 квітня, у високогір'ї Закарпатської області очікується лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 11 квітня у високогір'ї східної частини Закарпатської області у зв'язку з підвищенням температури повітря очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.