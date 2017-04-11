Вулкан Шивелуч на Камчатці викинув стовп попелу на висоту до 6 кілометрів

10:31, 11 квітня 2017
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Вулкан Шивелуч в Усть-Камчатському районі Камчатки (РФ) викинув попіл на висоту до 6 км над рівнем моря.

Вулкан volkstat.ru
Вулкан Шивелуч викинув стовп попелу на висоту до 6 кілометрів / volkstat.ru

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Камчатську групи реагування на вулканічні виверження (KVERT).

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"Вулкан Шивелуч викинув попіл на висоту до 6 км над рівнем моря. Шлейф поширився на 75 км в південно-західному напрямку від вулкана", - йдеться в повідомленні.

Попіл віднесло у бік від населених пунктів. Вулкану присвоїли "помаранчевий" колірний код небезпеки. Аерозольні і попільні шлейфи можуть представляти небезпеку для польотів по міжнародним та місцевим авіалініям.

Нагадаємо, у кінці березня на поверхні вулкана Етна утворилася трикілометрова річка лави.

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