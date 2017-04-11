В Україні 12-13 квітня очікуються заморозки

12-13 квітня в Україні очікуються заморозки 0-5°.

В Україні очікуються заморозки / getbg.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, вночі 12 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°.

Також вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях очікуються заморозки 0-3°.

Нагадаємо, 11 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.