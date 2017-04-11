В Україні 12-13 квітня очікуються заморозки

11:31, 11 квітня 2017
482
0

12-13 квітня в Україні очікуються заморозки 0-5°.

В Україні очікуються заморозки / getbg.net
В Україні очікуються заморозки / getbg.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Погода на тиждень: в Україні практично кожен день будуть йти дощі, у понеділок потеплішає до +19° (карта)

Зокрема, вночі 12 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°.

Також вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях очікуються заморозки 0-3°.

Нагадаємо, 11 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На заході до +19°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин