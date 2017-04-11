У результаті землетрусу в Сальвадорі загинула людина

12:31, 11 квітня 2017
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У результаті землетрусу магнітудою 5,1 у Сальвадорі загинула людина.

У Сальвадорі відбувся землетрус / kids.nationalgeographic.com
У Сальвадорі стався землетрус / kids.nationalgeographic.com

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на місцеву поліцію.

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"Одна людина загинула в своїй машині, коли їхала по автомагістралі Лос-Чоррос, на машину впав великий камінь", - йдеться в повідомленні.

Також постраждали двоє людей, їх доставили до лікарні.

Землетрус стався у місті Антігуа-Кускатлан, осередок залягав на глибині чотирьох кілометрів.

Нагадаємо, у понеділок, 10 квітня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,6.

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