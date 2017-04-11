Повені затопили Кашмірську долину

Сильні дощі призвели до повеней у Кашмірській долині (Індія).

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Значно піднявся рівень води в річці Джелам та її притоках, передає Floodlist.

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Деякі низинні райони поруч з містом Срінагар були затоплені, військові та рятувальники проводили евакуацію. Місцеві жителі боялися повторення руйнівної повені 2015 року, коли загинули 44 людини. Однак цього разу повінь була недовгою, ніхто не постраждав.

У той же час в місті Купвара жертвою повені стала молода дівчина. Також кілька людей загинули від ударів блискавок.

На даний момент повінь вщухла і рівні води в річках почали знижуватися.

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в окрузі Нганджук індонезійської провінції Східна Ява п'ятеро осіб пропали без вісті.