Повені затопили Кашмірську долину

13:30, 11 квітня 2017
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Сильні дощі призвели до повеней у Кашмірській долині (Індія).

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Значно піднявся рівень води в річці Джелам та її притоках, передає Floodlist.

Число жертв повеней і зсувів у Колумбії перевищило 300

Деякі низинні райони поруч з містом Срінагар були затоплені, військові та рятувальники проводили евакуацію. Місцеві жителі боялися повторення руйнівної повені 2015 року, коли загинули 44 людини. Однак цього разу повінь була недовгою, ніхто не постраждав.

У той же час в місті Купвара жертвою повені стала молода дівчина. Також кілька людей загинули від ударів блискавок.

На даний момент повінь вщухла і рівні води в річках почали знижуватися.

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в окрузі Нганджук індонезійської провінції Східна Ява п'ятеро осіб пропали без вісті.

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