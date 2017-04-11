В Івано-Франківській області оголосили штормове попередження

До кінця доби 11 квітня в Івано-Франківській області очікується сильний вітер.

Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Читайте також В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на заході вдень до +19° (карта)

"В найближчу годину із збереженням до кінця дня 11 квітня по області та місту очікується грози, при грозі шквалисте посилення західного вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом ночі та ранку 12 квітня по області та місту очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі.

Нагадаємо, 11 квітня у високогір'ї Закарпатської області очікується лавинна небезпека 3 рівня.