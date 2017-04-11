Вчений назвав п'ять найнебезпечніших вулканів (відео)

15:49, 11 квітня 2017
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Вчений Метью Блекетт з Університету Ковентрі (Великобританія) назвав п'ять найбільш небезпечних вулканів Землі, у результаті виверження яких можуть загинути тисячі людей.

З 1660 року извежения вулканів призвели до загибелі сотень тисяч людей / Zeb Blais, snowbrains.com
З 1660 року извежения вулканів призвели до загибелі сотень тисяч людей / Zeb Blais, snowbrains.com

Робота Блекетта опублікована в журналі The Conversation.

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На думку вченого, найбільшу небезпеку представляють наступні вулкани: Везувій (Італія), Ньїрагонго (Демократична Республіка Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Індонезія) і Чанбайшань (розташований на кордоні КНДР і Китаю).

У статті зазначається, що з 1600 року виверження вулканів призвели до загибелі 278 880 осіб. Зокрема, в 1815 році від голоду, який почався після виверження вулкана Тамбора в Індонезії, загинули 92 тисячі осіб. Жертвами цунамі, викликаного виверженням Кракатау в 1883 році, стали 36 тисяч осіб.

Нагадаємо, аргентинський вчений Родольфо Альварес і його гід залишилися живі після падіння в жерло діючого вулкана Масая в Нікарагуа.

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