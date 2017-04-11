В Україні завтра місцями пройдуть дощі і трохи похолодає (відеопрогноз)

16:30, 11 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 12 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На сході і півдні до +16°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході пройдуть дощі, найтепліше буде в Луганській області - до +16°. Жителів південних регіонів також очікують опади, на Одещині +16°.

Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

На заході України хмарно з проясненнями, температура вдень до +14°.

У північних областях без опадів, температура - до +12°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +13°.

За народним прогнозом, 12 квітня - День Іоанна Сходника. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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