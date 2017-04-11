У Києві завтра без опадів, вдень до +12°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 квітня, у столиці без опадів, вдень до +12°.

Ілюстрація / Reuters

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері +8°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:11, а зайде о 19:47.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На сході і півдні до +16°.

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