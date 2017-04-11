Синоптик розповіла про погоду на Великдень: вдень – дощі, вночі – заморозки

В ніч на неділю, 16 квітня, буде без опадів.

Виставка писанок у Києві / Фото УНІАН

Великоднього ранку дощі пройдуть у західних регіонах України та на півночі, але вдень їхня географія розшириться. Про це синоптик Наталка Діденко написала у Facebook.

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"Перша карта - ніч 16 квітня практично без опадів. Друга карта - ранок 16 квітня ще сухо, лише з'являється дощ на заході та крайній півночі. Третя карта - аж вдень 16 квітня пройдуть дощі в західних та північних областях", - написала Діденко.

За її словами, у Києві на Великдень вночі та вранці буде без опадів, вдень очікується дощ.

"Ніч буде холодна, +2+7, на заході заморозки, день в Україні +10+16 градусів", - додала синоптик.