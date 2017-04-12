В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 12 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +16°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / ua-travels.livejournal.com

На сході очікуються дощі, найтепліше буде в Луганській області – до +16°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, в Одеській області до +16°.

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На заході України без опадів, температура до +14°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура вдень до +12°. У центрі України сьогодні практично без опадів, до +13°.

За народним прогнозом, 12 квітня - День Іоанна Сходника. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.

Прогноз на 12 квітня / УНІАН

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