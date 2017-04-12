У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +12°

08:30, 12 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 12 квітня у столиці без опадів, вдень до +12°.

Сьогодні В Києві без опадів / elektraua.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / elektraua.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері - до +7°. Вітер західний та південно-західний, до 5.0 м/с.

В Україні 12-13 квітня очікуються заморозки

Сонце в столиці зійшло у 06:11, а зайде о 19:47.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 12 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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