Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

09:31, 12 квітня 2017
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Вночі 13 квітня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net
В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +12°

"За даними Укргідрометцентру, вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 12 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +16°.

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