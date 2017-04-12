Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

Вночі 13 квітня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 12 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +16°.