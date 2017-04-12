В Індонезії жертвами гірського обвалу стали чотири людини

У результаті гірського обвалу, який стався на індонезійському острові Ява, загинули чотири людини.

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Про це повідомляє Xinhua з посиланням на управління по боротьбі з наслідками природних лих Індонезії.

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Зазначається, що 24 людини як і раніше числяться зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальні роботи були офіційно зупинені 12 квітня у зв'язку зі складним рельєфом місцевості і постійними повторними обвалами.

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в окрузі Нганджук індонезійської провінції Східна Ява п'ять осіб пропали без вісті.