В Індонезії жертвами гірського обвалу стали чотири людини

10:32, 12 квітня 2017
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У результаті гірського обвалу, який стався на індонезійському острові Ява, загинули чотири людини.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на управління по боротьбі з наслідками природних лих Індонезії.

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Зазначається, що 24 людини як і раніше числяться зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальні роботи були офіційно зупинені 12 квітня у зв'язку зі складним рельєфом місцевості і постійними повторними обвалами.

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в окрузі Нганджук індонезійської провінції Східна Ява п'ять осіб пропали без вісті.

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