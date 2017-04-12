Нова Каледонія постраждала від тропічного циклону "Кук" (відео)

Тропічний циклон "Кук" накрив Нову Каледонію, постраждали чотири людини.

Наслідки циклону "Кук" / NCTV Nouvelle-Calédonie

Станом на 11 квітня одна людина вважалася зниклою безвісти, передає Floodlist з посиланням на місцеву владу.

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Сильні дощі та вітер пошкодили кілька будинків, зазначається, що деякі поселення серйозно постраждали від стихії.

Місцеві жителі деякий час залишалися без електроенергії, а кілька невеликих доріг виявилися зруйнованими.

Нагадаємо, у Новій Зеландії 7 квітня почалася масштабна операція з ліквідації наслідків тропічного циклону "Деббі". Циклон викликав на Північному острові повені і зсуви.