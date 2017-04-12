На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,8

12:27, 12 квітня 2017
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У вівторок, 11 квітня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,8.

На Філіппінах стався земдетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У результаті землетрусу в Сальвадорі загинула людина

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 7 км на північ від населеного пункту Осіас. Осередок землетрусу залягав на глибині 8,3 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в іранській провінції Хорасан-Резаві загинула одна людина, 34 отримали поранення.

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