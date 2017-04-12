Американський Вісконсин посеред весни засипало снігом (відео)

В американському штаті Вісконсин у квітні випав сніг.

У Вісконсині випав сніг / twitter.com @anawanna1958

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Відзначається, що в штаті температура різко опустилася до 4 градусів морозу. У декількох містах намело по коліна снігу.

У свою чергу метеорологи радять місцевим жителям поки насолоджуватися красою, адже, за їхніми прогнозами, зима повернулася ненадовго.