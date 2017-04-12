Американський Вісконсин посеред весни засипало снігом (відео)

13:25, 12 квітня 2017
399
0

В американському штаті Вісконсин у квітні випав сніг.

У Вісконсині випав сніг / twitter.com @anawanna1958
У Вісконсині випав сніг / twitter.com @anawanna1958

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жертвами шторму на південному сході США стали п'ятеро людей (відео)

Відзначається, що в штаті температура різко опустилася до 4 градусів морозу. У декількох містах намело по коліна снігу.

У свою чергу метеорологи радять місцевим жителям поки насолоджуватися красою, адже, за їхніми прогнозами, зима повернулася ненадовго.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин