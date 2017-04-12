На південному заході Китаю від проливних дощів постраждали 80 тисяч осіб

14:30, 12 квітня 2017
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Близько 80 тисяч людей в місті Чунцин на південному заході Китаю постраждали від проливних дощів.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на міський штаб по боротьбі з повенями і посухою.

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З 7 по 10 квітня в Чунцині пройшли зливи, кількість опадів на 188 дощомірних станціях перевищила 100 мм.

За попередньою інформацією, дощі порушили нормальний ритм життя 79,4 тис. осіб, 500 людей були евакуйовані в екстреному порядку.

Нагадаємо, у місті Гуйян провінції Гуйчжоу (Китай) через сильний вітер і град загинула людина.

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