У високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека

15:37, 12 квітня 2017
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У четвер, 13 квітня, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 13 квітня у зв'язку з відлигою та опадами у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 13 квітня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

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