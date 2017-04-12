У четвер, 13 квітня, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується лавинна небезпека 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 13 квітня у зв'язку з відлигою та опадами у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 13 квітня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.