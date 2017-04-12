Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на сході вдень до +18° (відеопрогноз)

16:30, 12 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +18°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході хмарно з проясненнями, найтепліше буде в Луганській області - до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +16°.

У високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека

На заході України в четвер пройдуть дощі, місцями з грозами. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +15°.

У північних областях також очікуються опади, температура - до +15°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +17°.

За народним прогнозом, 13 квітня - день Іпатія. Якщо береза або клен сік виділяють - до потепління.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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