Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на сході вдень до +18° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +18°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході хмарно з проясненнями, найтепліше буде в Луганській області - до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +16°.

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На заході України в четвер пройдуть дощі, місцями з грозами. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +15°.

У північних областях також очікуються опади, температура - до +15°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +17°.

За народним прогнозом, 13 квітня - день Іпатія. Якщо береза або клен сік виділяють - до потепління.

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