У Києві завтра пройде дощ, температура до +15°

17:00, 12 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 13 квітня у столиці пройде дощ, вдень до +15°.

У Києві завтра пройде дощ / kyiv.depo.ua
У Києві завтра пройде дощ / kyiv.depo.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, увечері - до +11°. Вітер західний та південно-західний, до 6.1 м/с.

У високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека

Сонце в столиці зійде у 06:09, а зайде у 19:48.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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