У Києві завтра пройде дощ, температура до +15°

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 квітня у столиці пройде дощ, вдень до +15°.

У Києві завтра пройде дощ / kyiv.depo.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, увечері - до +11°. Вітер західний та південно-західний, до 6.1 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:09, а зайде у 19:48.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +18°.

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