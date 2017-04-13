Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на сході потеплішає до +18° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +18°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / tivasyk.info

На сході без опадів, найтепліше буде в Луганській області – до +18°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура вдень до +16°.

На заході України синоптики обіцяють дощі. У Чернівецькій області стовпчик термометра підніметься до +15°.

У північних областях також очікуються опади, температура вдень – до +15°. У центрі України сьогодні практично без опадів, +17°.

За народним прогнозом, 13 квітня - день Іпатія. Якщо береза або клен сік виділяють — до потепління.

Прогноз на 13 квітня / УНІАН

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