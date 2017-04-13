У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +15°

08:30, 13 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 квітня, у столиці пройде дощ, вдень до +15°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +10°. Вітер мінливий, до 6.3 м/с.

У високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна лавинна небезпека

Сонце в столиці зійшло у 06:19, а зайде у 19:48.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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