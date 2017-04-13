Число жертв повеней в Колумбії зросло до 320

Не менше 320 осіб загинули в результаті повеней і зсувів у колумбійському муніципалітеті Мокоа.

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Серед жертв 118 неповнолітніх, передає ТАСС з посиланням на адміністрацію президента країни.

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Крім того, травми отримали 332 людини. На даний момент всі постраждалі виписані з лікарень.

За інформацією влади, понад 6 млрд песо (2 млн доларів) було переведено на рахунок, відкритий урядом для збору коштів для постраждалих.

У муніципалітеті все ще тривають роботи з відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, у результаті гірського обвалу, який стався на індонезійському острові Ява, загинули чотири людини.