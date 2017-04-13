У Киргизстані врятували собаку, який 44 дні провів під снігом після сходження лавини
Собака вижив, провівши 44 дні під снігом після сходження лавини у Джалал-Абадській області Киргизстану.
Про це повідомив господар собаки Конушбай Бектурганов, передає Turmush.
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Ще 18 лютого снігова лавина накрила сарай, в якому перебували 8 голів дрібної рогатої худоби.
"Вночі собака лежав під тандиром (вулична піч – ред). Лавина накрила місце, де стояв тандир, собака не встиг вискочити. 4 квітня я працював по господарству, раптом почув собачий гавкіт. Почав прислухатися, пішов у напрямку до звуку. По дорозі провалився в яму, а коли витягнув ногу, то побачив там свого собаку. Я допоміг йому вибратися з ями", - розповів Бектурганов.
За його словами, тварина лежала в сирій землі.
"Зараз ми посилено відгодовуємо, щоб собака став краще себе почувати", - додав він.
Нагадаємо, на гірськолижному курорті в Японії в результаті сходу сніжної лавини постраждали десятки людей.
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