У Киргизстані врятували собаку, який 44 дні провів під снігом після сходження лавини

11:32, 13 квітня 2017
592
0

Собака вижив, провівши 44 дні під снігом після сходження лавини у Джалал-Абадській області Киргизстану.

У Киргизстані собака провела під снегм 44 дні / УНІАН
У Киргизстані собака провела під снігом 44 дні / УНІАН

Про це повідомив господар собаки Конушбай Бектурганов, передає Turmush.

У результаті сходження лавини в Австрії загинули чотири людини (відео)

Ще 18 лютого снігова лавина накрила сарай, в якому перебували 8 голів дрібної рогатої худоби.

"Вночі собака лежав під тандиром (вулична піч – ред). Лавина накрила місце, де стояв тандир, собака не встиг вискочити. 4 квітня я працював по господарству, раптом почув собачий гавкіт. Почав прислухатися, пішов у напрямку до звуку. По дорозі провалився в яму, а коли витягнув ногу, то побачив там свого собаку. Я допоміг йому вибратися з ями", - розповів Бектурганов.

За його словами, тварина лежала в сирій землі.

"Зараз ми посилено відгодовуємо, щоб собака став краще себе почувати", - додав він.

Нагадаємо, на гірськолижному курорті в Японії в результаті сходу сніжної лавини постраждали десятки людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин