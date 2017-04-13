У четвер, 13 квітня, у Чилі стався землетрус магнітудою 5,4.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 51 км на північний захід від міста Овальє. Осередок землетрусу залягав на глибині 43,2 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в іранській провінції Хорасан-Резаві загинула одна людина, 34 отримали поранення.