На заході України 14 квітня очікуються заморозки

13:30, 13 квітня 2017
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У п’ятницю, 14 квітня, у західних областях України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / getbg.net
В Україні очікуються заморозки / getbg.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 14 квітня місцями в західній частині країни на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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