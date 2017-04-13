У результаті повеней в Індонезії загинули двоє людей

14:31, 13 квітня 2017
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У результаті повеней в індонезійській провінції Ачех загинули двоє людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ще одна людина пропала безвісти, зруйновано сотні будинків, передає Xinhua з посиланням на офіційного представника Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих країни Сутопо Пурво Нугрохо.

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Сильні зливи призвели до катастрофи в районах Ачех Тенгара і Ачех Барат. Зараз тривають пошуки зниклого, ще троє осіб, змитих потоком, були знайдені немпритомними.

Представник агентства також повідомив, що сильні потоки зруйнували 298 будинків, змусивши велике число людей покинути будинки і сховатися в мечетях та інших безпечних місцях.

Нагадаємо, не менше 320 осіб загинули в результаті повеней і зсувів у колумбійському муніципалітеті Мокоа.

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