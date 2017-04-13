Нова Зеландія готується до потужного шторму

15:44, 13 квітня 2017
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Нова Зеландія готується до чергового потужного шторму, проводиться евакуація.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Очікується, що циклон "Кук" накриє Північний острів увечері 13 квітня, передає Reuters.

Техас постраждав від сильного шторму (фото, відео)

Метеорологи попереджають про пориви вітру до 150 км/год, існує загроза підтоплень та зсувів.

З приморських районів евакуювали місцевих жителів, зараз вони знаходяться в притулках.

Через стихію, що насувається, закрили понад 100 навчальних закладів. Місцева влада просить людей переглянути свої плани на великодні вихідні та не відвідувати населені пункти, яким загрожує небезпека.

Національна авіакомпанія Air New Zealand попередила, що через негоду багато рейсів перенесуть або скасують.

Нагадаємо, раніше тропічний циклон "Кук" обрушився на Нову Каледонію, постраждали чотири людини.

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