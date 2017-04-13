В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на сході вдень до +19° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +19°.
На сході хмарно з проясненнями, у Харківській області очікується гроза. Найтепліше буде на Луганщині - до +19°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +17°.
На заході України 14 квітня очікуються заморозки
На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде в Чернівецькій області - до +14°.
У північних областях також очікуються опади, температура - до +11°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +14°.
За народним прогнозом, 14 квітня - день Марії Єгипетської. Лід на березі річки залишиться - рік буде важким. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 14 квітня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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