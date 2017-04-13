Завтра в Києві пройде дощ, вдень до +11°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 квітня, у столиці пройде дощ, вдень до +11°.

У Києві завтра пройде дощ / kyiv.depo.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері - до +7°. Вітер західний та північно-західний, до 5.6 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:07, а зайде в 19:50.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +19°.

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