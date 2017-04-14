Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на сході вдень до +19° (карта)

08:02, 14 квітня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +19°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході мінлива хмарність, в Харківській області очікується дощ з грозою. Найтепліше буде в Луганській області – до +19°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура вдень до +17°.

Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

На заході України синоптики обіцяють дощі. У Чернівецькій області стовпчик термометра підніметься до +14°.

У північних областях також очікуються опади, температура вдень – до +11°. У центрі України сьогодні практично без опадів, до +14°.

Прогноз на 14 квітня / УНІАН
Прогноз на 14 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 14 квітня - день Марії Єгипетської. Лід на березі річки залишиться - рік буде важким. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.

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