У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +11°

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 квітня у столиці пройде дощ, вдень до +11°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 5.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:07, а зайде в 19:50.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 14 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +19°.

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