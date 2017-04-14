Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

09:31, 14 квітня 2017
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Вночі 15-16 квітня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / moldova24.net
В Україні очікуються заморозки / moldova24.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, вночі 15 квітня у західних та Житомирській областях, 16 квітня у більшості областей Лівобережжя на ґрунті заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На сході до +19°.

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