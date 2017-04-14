Повені та зсуви зруйнували в Індонезії сотні будинків

10:31, 14 квітня 2017
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Останніми днями індонезійська провінція Ачех потерпає від повеней та зсувів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Floodlist з посиланням на місцеву владу.

Повені затопили Кашмірську долину

Зазначається, що від стихії постраждали 11 сіл у різних районах. За попередніми даними, дві людини загинули, ще одна зникла безвісти. Загалом постраждало понад 1700 людей, пошкоджені 298 будинків.

За інформацією метеорологів, за добу в аеропорту Ньяк Дьєн випало 110 мм опадів. У багатьох довколишніх районах зафіксовано 50 мм до 70 мм.

Нагадаємо, у результаті гірського обвалу, який стався на індонезійському острові Ява, загинули чотири людини.

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