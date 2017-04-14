В Уругваї через повені майже 1700 осіб покинули свої будинки

Внаслідок розливу річки Куарейм на півночі Уругваю 1675 осіб були змушені покинути свої будинки.

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Про це повідомило Національне управління з надзвичайних ситуацій країни, передає ТАСС.

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"645 осіб були евакуйовані, 1030 осіб виїхали самостійно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед евакуйованих 268 неповнолітніх. Потерпілих розмістили у тимчасових притулках

Річка Куарейм вийшла з берегів після того, як 9 квітня на Артигас і департамент Рівера за добу обрушилася місячна норма опадів. На даний момент рівень води в річці вже почав знижуватися і 13 квітня встановився на позначці 8,8 м.

Нагадаємо, у результаті гірського обвалу, який стався на індонезійському острові Ява, загинули чотири людини.