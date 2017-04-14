Великодні вихідні в Україні пройдуть з дощами і прохолодною погодою (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, у неділю в Криму до +19°.

На Великдень в Україні буде прохолодно / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +13°. У неділю пройде дощ, +3°...+13°.

У Львові завтра очікується дощ, вночі +5°, вдень +13°. У неділю злива, +1°...+10°.

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У Луцьку в суботу вночі +7°, вдень +13°, пройде дощ. У неділю вночі +1°, вдень +11°, також очікуються опади.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +5°...+13°. У неділю до +12°, дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +6°, вдень +19°. У неділю +6°...+17°.

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +3°, вдень +11°. У неділю +6°...+14°, пройде дощ.

Прогноз на 15 квітня / УНІАН

Прогноз на 16 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +3°, вдень +13°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +7°...+17°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +6°...+16°. У неділю +9°...+19°, без опадів.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +4°, вдень +15°. У неділю сонячно, температура до +15°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +1°, вдень +13°. У неділю температура до +18°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +2°, вдень +13°. У неділю +7°...+18°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +12°. У неділю пройде дощ, вночі -4°, вдень +11°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +6°, вдень +14°. У неділю пройде дощ, вночі +2°, вдень до +13°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +15°. У неділю температура вдень +12°, пройде дощ.

У Сваляві завтра сонячно, +12°, у неділю дощ, температура повітря -3° ...+11°.

У Затоці в суботу без опадів, температура вночі +7°, вдень до +15°. У неділю пройде дощ, до +15°.

У Бердянську на вихідних без опадів, у суботу температура +5° ...+16°, у неділю до +14°.

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