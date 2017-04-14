Великодні вихідні в Україні пройдуть з дощами і прохолодною погодою (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, у неділю в Криму до +19°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +13°. У неділю пройде дощ, +3°...+13°.
У Львові завтра очікується дощ, вночі +5°, вдень +13°. У неділю злива, +1°...+10°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на сході вдень до +19° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +7°, вдень +13°, пройде дощ. У неділю вночі +1°, вдень +11°, також очікуються опади.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +5°...+13°. У неділю до +12°, дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +6°, вдень +19°. У неділю +6°...+17°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +3°, вдень +11°. У неділю +6°...+14°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +3°, вдень +13°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +7°...+17°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +6°...+16°. У неділю +9°...+19°, без опадів.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +4°, вдень +15°. У неділю сонячно, температура до +15°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +1°, вдень +13°. У неділю температура до +18°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +2°, вдень +13°. У неділю +7°...+18°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +12°. У неділю пройде дощ, вночі -4°, вдень +11°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +6°, вдень +14°. У неділю пройде дощ, вночі +2°, вдень до +13°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +15°. У неділю температура вдень +12°, пройде дощ.
У Сваляві завтра сонячно, +12°, у неділю дощ, температура повітря -3° ...+11°.
У Затоці в суботу без опадів, температура вночі +7°, вдень до +15°. У неділю пройде дощ, до +15°.
У Бердянську на вихідних без опадів, у суботу температура +5° ...+16°, у неділю до +14°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°