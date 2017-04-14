У Флориді підлітки спіймали 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі (відео)

Недалеко від міста Пемброк-Пайнс у штаті Флорида (США) підлітки зловили 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі.

У Флориді знайшли пітона, постраждалого від пожежі / Pembroke Pines Police Department

Про незвичайну "знахідку" підлітки повідомили в поліцію, передає The Weather Channel.

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У пітона виявили опіки, зараз тварину доставили до заказника Everglades Holiday Park, де фахівці зможуть оцінити його стан.

Пожежники попереджають, що зараз у Флориді через масштабні лісові пожежі існує велика ймовірність зустріти змій або інших диких тварин, які рятуються від диму і полум'я.

У свою чергу поліцейські в подібних випадках рекомендують телефонувати до служби порятунку.

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