У Флориді підлітки спіймали 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі (відео)
Недалеко від міста Пемброк-Пайнс у штаті Флорида (США) підлітки зловили 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі.
Про незвичайну "знахідку" підлітки повідомили в поліцію, передає The Weather Channel.
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У пітона виявили опіки, зараз тварину доставили до заказника Everglades Holiday Park, де фахівці зможуть оцінити його стан.
Пожежники попереджають, що зараз у Флориді через масштабні лісові пожежі існує велика ймовірність зустріти змій або інших диких тварин, які рятуються від диму і полум'я.
У свою чергу поліцейські в подібних випадках рекомендують телефонувати до служби порятунку.
Нагадаємо, на затопленій дорозі в Австралії виявили акулу.
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