У Флориді підлітки спіймали 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі (відео)

13:03, 14 квітня 2017
1653
0

Недалеко від міста Пемброк-Пайнс у штаті Флорида (США) підлітки зловили 4-метрового пітона, який постраждав від лісової пожежі.

У Флориді знайшли пітона, постраждалого від пожежі / Pembroke Pines Police Department
У Флориді знайшли пітона, постраждалого від пожежі / Pembroke Pines Police Department

Про незвичайну "знахідку" підлітки повідомили в поліцію, передає The Weather Channel.

На півночі Китаю вирувала лісова пожежа, є загиблі

У пітона виявили опіки, зараз тварину доставили до заказника Everglades Holiday Park, де фахівці зможуть оцінити його стан.

Пожежники попереджають, що зараз у Флориді через масштабні лісові пожежі існує велика ймовірність зустріти змій або інших диких тварин, які рятуються від диму і полум'я.

У свою чергу поліцейські в подібних випадках рекомендують телефонувати до служби порятунку.

Нагадаємо, на затопленій дорозі в Австралії виявили акулу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин