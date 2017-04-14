Після Великодня в Україні значно похолодає - синоптик

З 19 квітня в Україні очікується суттєве похолодання.

З 19 квітня в Україні похолодає / УНІАН

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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"За попередніми прогнозами, з 19 квітня очікується серйозний, потужний та тривалий заток холодного повітря. Тобто суттєво похолодає в Україні.

Денна температура не перевищуватиме +10 градусів, а буде нижчою, а вночі ймовірні "нулі" і навіть нижче.

При поєднанні опадів та такої низької температури, тобто близько нуля і нижче, можливий мокрий сніг", - пише Діденко.

За її словами, найбільш несприятливою погода буде в західних областях України.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, у неділю в Криму до +19°.