Біля берегів Тайваню стався землетрус магнітудою 5,7

16:02, 14 квітня 2017
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У п'ятницю, 14 квітня, в акваторії на північний схід від острова Тайвань стався землетрус магнітудою 5,7.

Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Тайваню стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на метеослужбу Тайваню.

На Філіппінах стався землетрус магнітудою 5,8

Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 177 км, у точці з координатами 25,16 градуса північної широти і 122,33 градуса східної довготи, приблизно в 59 км від міста Цзілун.

Інформації про жертв і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 13 квітня в Чилі стався землетрус магнітудою 5,4.

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