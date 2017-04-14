Біля берегів Тайваню стався землетрус магнітудою 5,7

У п'ятницю, 14 квітня, в акваторії на північний схід від острова Тайвань стався землетрус магнітудою 5,7.

Біля берегів Тайваню стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на метеослужбу Тайваню.

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Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 177 км, у точці з координатами 25,16 градуса північної широти і 122,33 градуса східної довготи, приблизно в 59 км від міста Цзілун.

Інформації про жертв і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 13 квітня в Чилі стався землетрус магнітудою 5,4.