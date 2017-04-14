На Дніпропетровщині у великодню ніч прогнозують заморозки

Невеликий дощ можливий у суботу.

У ніч на неділю можливі заморозки / moldova24.net

На великодні вихідні, 15 і 16 квітня, у Дніпропетровській області буде хмарно з проясненнями. Про це на прес-конференції в ІА "Мост-Днепр" повідомив начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Грінчак.

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"Температура вночі +2...+7, в ніч на Великдень можливі заморозки, вдень буде від +11 до +19. За попереднім прогнозом Українського Гідрометцентру, 17-18 квітня спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів, температура повітря вдень від +10 до +15. У ніч на 18-е квітня знову можливі заморозки. До 20 квітня дуже тепло не буде", - цитує синоптика місцевий портал 056.ua.

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, в неділю в Криму до +19°.