На Дніпропетровщині у великодню ніч прогнозують заморозки

22:28, 14 квітня 2017
4604
0

Невеликий дощ можливий у суботу.

У ніч на неділю можливі заморозки / moldova24.net
У ніч на неділю можливі заморозки / moldova24.net

На великодні вихідні, 15 і 16 квітня, у Дніпропетровській області буде хмарно з проясненнями. Про це на прес-конференції в ІА "Мост-Днепр" повідомив начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Грінчак.

Синоптик розповіла про погоду на Великдень: вдень – дощі, вночі – заморозки

"Температура вночі +2...+7, в ніч на Великдень можливі заморозки, вдень буде від +11 до +19. За попереднім прогнозом Українського Гідрометцентру, 17-18 квітня спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів, температура повітря вдень від +10 до +15. У ніч на 18-е квітня знову можливі заморозки. До 20 квітня дуже тепло не буде", - цитує синоптика місцевий портал 056.ua.

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, в неділю в Криму до +19°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин