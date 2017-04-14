На Дніпропетровщині у великодню ніч прогнозують заморозки
Невеликий дощ можливий у суботу.
На великодні вихідні, 15 і 16 квітня, у Дніпропетровській області буде хмарно з проясненнями. Про це на прес-конференції в ІА "Мост-Днепр" повідомив начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Грінчак.
Синоптик розповіла про погоду на Великдень: вдень – дощі, вночі – заморозки
"Температура вночі +2...+7, в ніч на Великдень можливі заморозки, вдень буде від +11 до +19. За попереднім прогнозом Українського Гідрометцентру, 17-18 квітня спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів, температура повітря вдень від +10 до +15. У ніч на 18-е квітня знову можливі заморозки. До 20 квітня дуже тепло не буде", - цитує синоптика місцевий портал 056.ua.
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, в неділю в Криму до +19°.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°