В Україну повернуться заморозки до -5°

22:06, 15 квітня 2017
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16-17 квітня в Україні очікуються заморозки.

Подекуди заморозки очікуються до -5 / getbg.net
Подекуди заморозки очікуються до -5° / getbg.net

На Великдень, 16 квітня, дощитиме майже по всій території України. Сонячно буде лише на Луганщині, Запоріжжі та в Криму.

Рятувальники попереджають про заморозки в Україні

Про повідомили в Українському гідрометцентрі. Вдень температура очікується в межах +11+13°, на півдні та сході позначки термометра піднімуться до +17°.

За даними Укргідрометцентру, 16 квітня у більшості областей Лівобережжя на ґрунті будуть заморозки 0-5°, передає ДСНС.

"Вночі 17 квітня у західних, більшості північних, Київській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.

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