Синоптики попереджають про поривчастий вітер на Великдень

10:31, 16 квітня 2017
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В ніч на понеділок у деяких регіонах можливі заморозки.

Українців попереджають про сильний вітер / Югополис
Українців попереджають про сильний вітер / Югополис

В Україні сьогодні очікуються сильні пориви вітру. Як повідомляє Укргідрометцентр, "у найближчі години з утриманням до кінця доби 16 квітня пориви вітру 15-20 м/с".

Після Великодня в Україні значно похолодає - синоптик

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Вдень температура очікується в межах +11+13°, на півдні та сході позначки термометра піднімуться до +17°.

За даними Укргідрометцентру, 16 квітня у більшості областей Лівобережжя на ґрунті будуть заморозки 0-5°.

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