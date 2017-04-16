Синоптики попереджають про поривчастий вітер на Великдень

В ніч на понеділок у деяких регіонах можливі заморозки.

Українців попереджають про сильний вітер / Югополис

В Україні сьогодні очікуються сильні пориви вітру. Як повідомляє Укргідрометцентр, "у найближчі години з утриманням до кінця доби 16 квітня пориви вітру 15-20 м/с".

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Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. Вдень температура очікується в межах +11+13°, на півдні та сході позначки термометра піднімуться до +17°.

За даними Укргідрометцентру, 16 квітня у більшості областей Лівобережжя на ґрунті будуть заморозки 0-5°.