У високогір'ї Карпат зберігається значна лавинна небезпека

11:12, 16 квітня 2017
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Ризик сходження лавин досить високий в Івано-Франківській області.

В Карпатах є ризик сходження лавин / Фото УНІАН
В Карпатах є ризик сходження лавин / Фото УНІАН

У зв'язку із відлигою у високогір'ї Івано-Франківської області сьогодні очікується значна лавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У неділю в Україні вдень очікується температура в межах +11+13°, на півдні та сході позначки термометра піднімуться до +17°.

За даними Укргідрометцентру, 16-17 квітня у більшості областей Лівобережжя на ґрунті будуть заморозки 0-5°.

"Вночі 17 квітня у західних, більшості північних, Київській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.

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